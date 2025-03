Bobigny renonce finalement à signer Youssef Chibhi

Rétropédalage express !

La nouvelle a provoqué un tollé ce mardi. Le FC 93, leader de sa poule de National 2, a nommé Youssef Chibhi en tant que nouvel entraîneur, après s’être séparé de Mohamed Coulibaly malgré sa première place en championnat. Mais le passé du nouveau nommé est vite remonté à la surface. Condamné à huit mois de prison avec sursis en mars 2023 pour « atteinte à l’intimité de la vie privée » et « enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel » pour avoir filmé des jeunes femmes à leur insu, l’ancien entraîneur du FC Versailles n’entraînera finalement pas le FC 93. Le club a décidé de faire marche arrière sur sa décision, rapporte Foot National.

Aucun accord de passé entre Bobigny et Chibhi ?

Le club de Bobigny se défend même d’avoir passé un accord avec Chibhi, dans l’attente qu’une solution soit trouvée pour le contrat de l’ancien coach. Très surprenant, quand on sait que ce mardi matin, le directeur sportif du FC 93 Siné Danioko justifiait le choix Chibhi : « Il y a eu son jugement. On sait que ça peut faire débat, mais on juge le coach », a-t-il déclaré au Parisien en prenant comme parallèle l’affaire Auradou-Jegou au rugby. Un retentissement extrasportif dont se serait bien passé le club de Bobigny.

En attendant, nos confrères affirment que le futur entraîneur du FC 93 sera finalement nommé la semaine prochaine, sans doute pour que le scandale se dissipe d’ici là. Une solution interne sera trouvée pour diriger provisoirement l’équipe qui se déplace à Wasquehal ce samedi.

