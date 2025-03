Condamné à huit mois de prison, Youssef Chibhi signe à Bobigny

On avait dit « quality street », mais quand même…

Après une petite série de résultats négatifs, le FC 93, leader de National 2 et qui ne pense qu’à la montée, a licencié son entraîneur, Mohamed Coulibaly, et l’a remplacé par Youssef Chibhi. L’ancien coach du FC Versailles est connu pour avoir fait monter les Yvelinois en troisième division tout en atteignant les demi-finales de Coupe, mais surtout pour avoir été condamné, en mars 2023, à huit mois de prison assortis d’un sursis probatoire pendant 24 mois pour avoir filmé des jeunes femmes à leur insu.

« On juge le coach », se justifie le directeur sportif

Youssef Chibhi avait été condamné pour « atteinte à l’intimité de la vie privée » et pour « enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel » entre octobre 2020 et juin 2022. Une des victimes, recrutée comme cat-sitteuse, avait raconté comment cet homme opérait, à l’aide de caméras cachées aux quatre coins de sa maison.

« Il fallait trouver quelqu’un qui possède une grosse expérience et connaît le money time avec les enjeux d’une montée. C’est le profil qui cochait le plus de cases, s’est justifié le directeur sportif de Bobigny Siné Danioko auprès du Parisien. Il y a eu son jugement. On sait que ça peut faire débat, mais on juge le coach. J’ai vu que deux rugbymen se sont aussi trouvés dans une sale affaire, mais cela ne les a pas empêchés d’être resélectionnés en équipe de France (Hugo Auradou et Oscar Jegou). Il nous fallait un meneur d’hommes capable de redresser la barre sur les 9 derniers matchs. »

Prendre le rugby comme exemple est rarement bon signe.

