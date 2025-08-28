Bobigny va rester en National 2 cette saison

On attend le diss track de Sefyu.

Pas de miracle pour le FC 93. Réuni jeudi matin, le comité exécutif de la Fédération française de football a recalé la demande du club de Seine-Saint-Denis, qui espérait récupérer la place laissée vacante par l’AC Ajaccio en National. Les Dionysiens resteront en National 2, comme prévu, au grand malheur du dirigeant du club, le rappeur Sefyu.

Le FC 93 n’avait pas les armes juridiques pour faire plier la FFF, ni la décision de justice civile, ni la recommandation du CNOSF en sa faveur. Deux conditions pourtant indispensables pour espérer monter sur tapis vert. Le comex, lui, a préféré calmer le jeu en annonçant « la création d’un groupe de travail chargé de réfléchir à une réforme des procédures, dans le but d’améliorer le fonctionnement sur cette problématique. » Pour faire simple, c’est davantage pour éviter que ce genre de recours ne vienne parasiter chaque début de saison.

« La stabilité va dans l’intérêt des clubs, on ne fait pas ça pour les embêter », a glissé un membre du comité, rappelant que la date limite actuelle pour figer les calendriers (17 juillet) est là pour que tout le monde puisse s’organiser. Avant d’ajouter qu’il fixait « cette date pour la constitution des calendriers afin que les clubs puissent prendre leurs décisions en adéquation. » Le chantier reste donc ouvert pour la FFF et les règles pourraient évoluer dès l’an prochain.

