Bobigny signale à la FFF avoir entendu des cris de singe à Thionville

Le FC 93 Bobigny a adressé un signalement à la Fédération Française de Football, signalant avoir subi des cris de singe lors de son déplacement à Thionville samedi 19 avril, pour le compte de la 26e journée de National 2. La rencontre, remportée 2-1 par les Franciliens, opposait deux équipes du Groupe C en course pour l’accession en National.

Selon l’entraîneur de Bobigny dans Le Parisien, des cris de singe ont d’abord été entendus dès l’échauffement dans les tribunes du stade de Guentrange : « Au départ, on n’en a pas tenu compte parce que c’étaient des gamins ». Après intervention du staff auprès du speaker, une personne identifiée a été évacuée des tribunes. Mais les incidents auraient repris à la fin du match. « Cette fois c’étaient des adultes, au moment où nos joueurs regagnaient le vestiaire, affirme le coach Walid Aïchour. Ce n’est pas tous les jours qu’on entend ça dans les stades, et heureusement. Mais c’est choquant. »

Le club de Thionville dédouané, pas les officiels

Malgré cela, le technicien tient à souligner l’attitude du club adverse : « On a été super bien accueillis par Thionville. Le club n’y est pour rien. Ces gens-là, je ne vais même pas les appeler supporters. » De son côté, l’US Thionville Lusitanos affirme « qu’aucun acte ni propos à caractère raciste n’a été constaté » dans ses installations, et assure condamner « avec la plus grande fermeté toute forme de racisme, de discrimination ou de violence ». Contacté par nos soins, l’entraîneur mosellan, Julien François, déclare « n’avoir rien entendu ni au début ni à la fin. Personnellement, si je l’avais entendu ou que le club avait entendu, je pense qu’on n’aurait pas attendu pour condamner ça. J’ai des joueurs de toutes origines dans mon équipe et je condamne fermement les actes comme ça. En 4 ans dans ce club, je n’ai jamais entendu de cris de singe et à ce match-là non plus. Ces choses-là, on ne les traite pas avec légèreté, donc il ne faut pas faire monter la sauce si on n’a pas de preuve. »

Le rapport transmis par le FC 93 Bobigny à la FFF met en avant « le comportement réactif et responsable des dirigeants de Thionville », mais pointe le refus du délégué de la rencontre et de l’arbitre de mentionner les incidents dans le rapport officiel. Le directeur sportif du club, Siné Danioko, rappelle l’attachement du club à une « tolérance zéro face aux comportements racistes ».

Officiellement, rien vu, rien entendu… mais quelqu’un a quand même été prié de quitter les tribunes…

