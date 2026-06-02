Un cador de Premier League au menu de Monaco

Comme un air de Ligue des champions. La saison à peine terminée que déjà les annonces pour les matchs estivaux de pré-saison arrivent. Liverpool a annoncé ce mardi qu’il recevra Monaco à Anfield le 9 août prochain, avant d’affronter Côme une semaine plus tard. Point commun entre les deux clubs ? Aucun ne sait qui sera sur son banc à l’occasion de cette rencontre après les licenciements de Sébastien Pocognoli et d’Arne Slot ces derniers jours.

We will conclude our 2026-27 pre-season programme with two fixtures at Anfield, hosting AS Monaco on Sunday August 9 and Como 1907 on Sunday August 16 ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) June 2, 2026

Le club a également communiqué sur les prix des billets pour le grand public et avec 35 livres (soit environ 40 euros) cela risque bien d’être le match le plus abordable de la saison du LFC. Les Reds iront ensuite jouer trois matchs aux États-Unis… face à Sunderland, Wrexham et Leeds.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?