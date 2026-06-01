Pocognoli quitte le Rocher

Voilà, c’est fini. L’AS Monaco a officialisé ce lundi le départ de son entraîneur, Sébastien Pocognoli par le biais d’un communiqué. Fragilisé depuis la fin de la saison, le technicien belge, qui était sous le contrat jusqu’en 2027, quitte donc le Rocher à peine huit mois après avoir remplacé Adi Hütter.

L’AS Monaco annonce le départ de Sébastien Pocognoli. Le Club souhaite remercier Sébastien Pocognoli et son staff pour leur engagement total avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 1, 2026

Une 7e place fatale

Le coach de 38 ans paie la 7e de l’ASM en Ligue 1, synonyme de barrages pour accéder à la Ligue Conférence. De plus, son bilan n’est pas reluisant : 16 victoires, 9 nuls et 13 défaites. Dans sa courte déclaration, le club de la Principauté a tenu à « remercier Sébastien Pocognoli et son staff pour leur engagement total avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite ».

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