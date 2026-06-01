Les antisèches de Safonov face à Arsenal

Un mot dans le carnet de correspondance suffira. Incapables de prendre le dessus sur l’autre dans le temps réglementaire puis en prolongation, le PSG et Arsenal se sont départagés dans la tragique – ou l’heureuse, c’est selon – séance de tirs au but ce samedi soir en finale de la Ligue des champions. Habituellement impérial dans cet exercice, Matveï Safonov n’a pas eu besoin de réaliser un seul arrêt face aux Gunners. Mais ce n’est pas pour autant que le portier russe n’avait pas préparé sa séance de tirs au but.

Monsieur, il a triché !

Placé juste derrière le but du dernier rempart parisien, le photographe François Denat a réussi à capturer le moment où Safonov relit ses antisèches, cachées dans sa serviette. Sur celles-ci, on peut lire que Gyökeres court « très vite », « frappe fort » et « ne regarde pas le gardien », ou encore que Saka croise 90% de ses tirs au but.

Si vous vous demandiez à quoi ressemble le contenu de la serviette magique, c'est comme ça ⬇️ pic.twitter.com/b1ujbSwfnx — François Denat (@francoisdenat) June 1, 2026

Même s’il n’a réussi aucune parade, Safonov a au moins montré qu’il avait bien travaillé et bien révisé avant de défier les Anglais.

Alors Didier, les tirs au but c’est toujours de la loterie ?

Mais d'où vient l'expression back-to-back ?