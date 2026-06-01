Des joueurs du PSG présentent la Ligue des champions à Roland-Garros

Un kilomètre, c’est ce qui sépare le Parc de Roland-Garros, alors pourquoi ne pas recevoir une énième salve d’applaudissements. Après la défaite de Diane Parry, pas aussi magique que son nom, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont venus sur la terre battue parisienne pour présenter non pas LA, mais LES Ligues des champions glanées de suite.

« La première est historique, la deuxième est légendaire »

Avant de rejoindre les Bleus ce mardi, les quatre mondialistes en ont profité pour s’exprimer une nouvelle fois après le sacre devant le public du Chatrier. Zaïre-Emery a tenu à souligner le boulot réalisé depuis trois ans : « Quand on a gagné, j’ai pensé à tout le travail qu’on a fait pendant ces trois ans avec le coach Luis Enrique. Ramener la deuxième étoile à Paris, c’est incroyable. La première est historique, la deuxième est légendaire. » En bons chauffeurs de salle, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont eux lancé des « Ici c’est Paris ! »

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On aura au moins vu des Français en deuxième semaine à Roland-Garros.

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