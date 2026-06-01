Meilleur joueur de la campagne de Ligue des champions, exceptionnel tout au long de la phase finale et entré définitivement dans le cœur de tous les Parisiens, Khvicha Kvarastkhelia n'a que (très) peu de chances d'être désigné meilleur joueur du monde dans quelques mois. La faute à cette fichue Coupe du monde, à laquelle il n'est pas invité.

« Dans une année impaire, il serait le favori. » Un refrain entendu des dizaines de fois ces dernières heures, après le deuxième sacre européen du PSG. Dommage pour Khvicha Kvaratskhelia, cette année 2026 est celle d’une Coupe du monde dont il sera l’un des grands absents, sa Géorgie ayant échoué à se qualifier dans un groupe comportant l’Espagne et la Turquie. Peu probable, dans ce contexte, d’entendre le Parc s’égosiller au son de « Et Kvara Ballon d’or ! » à la moindre occasion à partir du mois d’octobre. À moins que ?

À moins que l’avance prise par l’ancien Napolitain ne survive à la Grand-Messe nord-américaine. Désigné meilleur joueur de la saison en Ligue des champions, le n°7 rouge et bleu a quelques arguments dans sa manche. Le premier d’entre eux ? Une phase finale européenne d’un autre monde. Sept matchs consécutifs en étant décisif (série qui a pris fin en finale avec « seulement » un penalty obtenu), des buts qui ont fait le tour du monde, des retours défensifs à faire hurler la capitale, sans oublier une soirée en apesanteur au cœur d’un match de légende face au Bayern Munich. Depuis qu’il a levé ses fesses du banc de touche pour torpiller Chelsea au finish lors de la manche aller, le Géorgien ne touche plus terre. Pas un hasard si le garçon, pas forcément le nom le plus connu du grand public à son arrivée au pied de la Tour Eiffel, fut l’un des plus acclamés lors des célébrations, du Champ-de-Mars à son entrée au Parc des Princes dans un vacarme à peine imaginable voilà quelques mois.

Qui soutenir pendant la Coupe du monde ?

Qui donc « Kvaradona » devra-t-il soutenir au fil des prochaines semaines, les pieds en éventail ? Certainement pas l’équipe de France d’Ousmane Dembélé (et consorts), ni le Portugal de Vitinha (et consorts), dont un sacre le 19 juillet mettrait fin à ses espoirs. Le Brésil de Marquinhos, le Maroc d’Achraf Hakimi ou même l’Équateur de Willian Pacho représentent des menaces moins directes mais à ne pas écarter. Sans oublier qu’un sacre de l’Espagne (qui compte également Fabián Ruiz dans ses rangs) renforcerait le dossier d’un Lamine Yamal déjà pas loin du Graal l’an dernier, tout comme une victoire de l’Angleterre plaiderait pour Harry Kane. Autrement dit, l’ailier parisien n’a plus qu’à espérer une surprise digne de la Grèce en 2004 ou du Danemark en 1992 (à l’Euro dans les deux cas). Pays-Bas ? Japon ? L’un des trois pays organisateurs ? À lui de choisir son cheval.

With a goal or assist in seven consecutive knockout games, no player has shaped the business end of the UCL this season more than Khvicha Kvaratskhelia. We analyse how his blend of creativity, verticality and newly-found defensive sacrifice has taken PSG to another level 👇👇 pic.twitter.com/Y7FZpeK3Yi — Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 27, 2026

Dans le cas contraire, il apparaît même peu probable que le Géorgien – pas le plus médiatique de la bande – devienne le petit protégé du PSG, celui pour lequel le club fait campagne comme avec Dembélé la saison passée. Il entrerait ainsi dans la longue liste des « il l’aurait mérité, mais… ». Pour 2026 du moins, puisqu’il sera de nouveau un candidat crédible sur la ligne de départ pour l’édition suivante, au sein d’un PSG qui évoque déjà ouvertement l’ambition d’un triplé continental. Depuis qu’il a réussi à l’exfiltrer de Naples, Luis Enrique n’a de cesse de louer le « joueur différent » qu’est son nouveau « guerrier » venu de l’est. Les doublés contre Chelsea ou le Bayern et les reins de défenseurs prélevés à l’infini valent plus en année impaire, paraît-il. Rendez-vous en 2027 ?

Non, le PSG n’est toujours pas exempt de toute critique