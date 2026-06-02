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Les encouragements d'Emmanuel Macron à l'équipe de France

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Les encouragements d'Emmanuel Macron à l'équipe de France

Rencontre au sommet. Présent à Clairefontaine ce mardi, Emmanuel Macron a rencontré l’équipe de France masculine et féminine. Pour la première fois de la saison, les deux équipes nationales doivent cohabiter ensemble, la priorité a été donnée aux Bleus qui dorment au château, tandis que les Bleues sont logées à l’hôtel Mercure de Rambouillet mais tous s’entraînent sur les infrastructures du Centre National du Football.

Le plein de confiance

Face aux protégées de Laurent Bonadei qui joueront leur qualification au Mondial 2027 ce vendredi en Pologne, puis mardi 9 juin à Grenoble contre l’Irlande, le président de la République les a assurés de son plein soutien : « Merci beaucoup! Je suis très content de vous voir. Je sais que vous avez toutes eu des saisons bien chargées. C’est une grande fierté avec mon épouse d’être à vos côtés. Je vous souhaite le meilleur pour les deux matches à venir. À fond derrière vous ! Accrochez-vous: Brésil 2027, c’est à portée de main. Je compte sur vous pour que ces deux matches soient des succès. Pleine confiance et plein soutien. »

L’ambiance était plus détendue avec l’équipe masculine, où le locataire de l’Elysée s’est entretenu avec Ousmane Dembélé : « Ça va Ousmane, t’es en forme? Vous vous êtes remis de vos émotions? On se projette sur la suite tout de suite. » Avant de plaisanter avec Robin Risser : « Toi, t’as fait la fête mais c’était il y a longtemps », en écho à la Coupe de France remportée par les Lensois.

La pression ? Quelle pression.

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LB

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