Rencontre au sommet. Présent à Clairefontaine ce mardi, Emmanuel Macron a rencontré l’équipe de France masculine et féminine. Pour la première fois de la saison, les deux équipes nationales doivent cohabiter ensemble, la priorité a été donnée aux Bleus qui dorment au château, tandis que les Bleues sont logées à l’hôtel Mercure de Rambouillet mais tous s’entraînent sur les infrastructures du Centre National du Football.

Accueillis par Didier Deschamps et Kylian Mbappé, Emmanuel et Brigitte Macron saluent les Bleus à Clairefontaine, à deux semaines de leur entrée en lice au Mondial #BFM2 pic.twitter.com/QuqZk2Zesw — BFM (@BFMTV) June 2, 2026

Le plein de confiance

Face aux protégées de Laurent Bonadei qui joueront leur qualification au Mondial 2027 ce vendredi en Pologne, puis mardi 9 juin à Grenoble contre l’Irlande, le président de la République les a assurés de son plein soutien : « Merci beaucoup! Je suis très content de vous voir. Je sais que vous avez toutes eu des saisons bien chargées. C’est une grande fierté avec mon épouse d’être à vos côtés. Je vous souhaite le meilleur pour les deux matches à venir. À fond derrière vous ! Accrochez-vous: Brésil 2027, c’est à portée de main. Je compte sur vous pour que ces deux matches soient des succès. Pleine confiance et plein soutien. »

"Brésil 2027, c'est à portée de main" : les encouragements d'Emmanuel Macron à l'équipe de France féminine de football #BFM2 pic.twitter.com/56Eb3dA2uh — BFM (@BFMTV) June 2, 2026

L’ambiance était plus détendue avec l’équipe masculine, où le locataire de l’Elysée s’est entretenu avec Ousmane Dembélé : « Ça va Ousmane, t’es en forme? Vous vous êtes remis de vos émotions? On se projette sur la suite tout de suite. » Avant de plaisanter avec Robin Risser : « Toi, t’as fait la fête mais c’était il y a longtemps », en écho à la Coupe de France remportée par les Lensois.

La pression ? Quelle pression.

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