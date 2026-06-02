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Bologne tient son nouvel entraîneur

MJ
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Bologne tient son nouvel entraîneur

Les pensionnaires du stade Renato-Dall’Ara ont trouvé leur nouveau guide. Ce mardi, Bologne a annoncé l’arrivée de Domenico Tedesco, 40 ans, sur son banc. L’entraîneur originaire de Calabre a signé un contrat jusqu’en 2028. Il prend la suite de Vincenzo Italiano, et l’héritage s’annonce plutôt costaud : l’ancien coach avait offert au club son premier trophée depuis 27 ans, avec une victoire en Coupe d’Italie en 2025.

Une première expérience en Italie

Né en Italie, mais arrivé en Allemagne à l’âge de 2 ans, Domenico Tedesco (dont le nom se traduirait « Dominique Allemand ») n’a encore jamais entraîné dans la Botte. Il a fait ses premières classes à Erzgebirge Aue, en deuxième division allemande, avant de passer par Schalke 04, le Spartak Moscou, Leipzig, la Belgique, puis Fenerbahçe lors de la saison 2025-2026.

Un drôle d’ovni dans un championnat où les entraîneurs n’ayant pas déjà dirigé la moitié des clubs de Serie A se comptent sur les doigts d’une main.

Un club de Serie A dit ciao à son entraîneur

MJ

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