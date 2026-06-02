Bologne tient son nouvel entraîneur

Les pensionnaires du stade Renato-Dall’Ara ont trouvé leur nouveau guide. Ce mardi, Bologne a annoncé l’arrivée de Domenico Tedesco, 40 ans, sur son banc. L’entraîneur originaire de Calabre a signé un contrat jusqu’en 2028. Il prend la suite de Vincenzo Italiano, et l’héritage s’annonce plutôt costaud : l’ancien coach avait offert au club son premier trophée depuis 27 ans, avec une victoire en Coupe d’Italie en 2025.

Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna ❤️💙 Benvenuto! 😊 Il comunicato: https://t.co/NIhisr7Zb1#WeAreOne pic.twitter.com/sZVcytLV88 — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 2, 2026

Une première expérience en Italie

Né en Italie, mais arrivé en Allemagne à l’âge de 2 ans, Domenico Tedesco (dont le nom se traduirait « Dominique Allemand ») n’a encore jamais entraîné dans la Botte. Il a fait ses premières classes à Erzgebirge Aue, en deuxième division allemande, avant de passer par Schalke 04, le Spartak Moscou, Leipzig, la Belgique, puis Fenerbahçe lors de la saison 2025-2026.

Un drôle d’ovni dans un championnat où les entraîneurs n’ayant pas déjà dirigé la moitié des clubs de Serie A se comptent sur les doigts d’une main.

Un club de Serie A dit ciao à son entraîneur