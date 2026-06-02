La Coupe du monde pourrait coûter cher aux entreprises

Alors comme ça regarder un petit Australie-Paraguay à quatre heures du mat’ sera mauvais pour le chiffre d’affaires ? Selon une étude menée par UKG dans huit pays, la Coupe du monde pourrait coûter une perte de productivité de plus de 14 milliards d’euros aux employeurs.

C’est en tout cas la conclusion qui a été faite par la société britannique spécialisée dans la finance, après avoir sollicité l’organisme de sondage Censuwide. Ce dernier leur a transmis les réponses de 8 000 salariés sollicités en Australie, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, au Mexique, au Canada et aux Pays-Bas, entre le 8 et le 12 mai 2026.

Matchs en cachette et gueule de bois

Ces employés ont ainsi été interrogés sur l’impact de la Coupe du monde sur leurs habitudes de travail. Un enjeu préoccupant pour beaucoup, puisqu’un salarié sur cinq envisagerait de chercher un nouvel emploi si son travail ou son manager nuit à son expérience de la Coupe du monde. Ainsi, selon l’étude, 18% des sondés en France se disent prêts à regarder des matchs en cachette, quand 28% s’attendent à arriver fatigués au travail, et même 10% avec la « gueule de bois ».

En même temps si c’est pour admirer le flow de Tahith Chong, on comprend.

Peut-on gagner un titre et ne pas savoir danser ?