Faute d’éléments, la procédure judiciaire contre Oumar Solet classée sans suite

Alors qu’une plainte avait été déposée par une femme en mai 2025 pour violences sexuelles, le procès impliquant Oumar Solet a été classé sans suite. par le tribunal d’Udine. Ce sont les avocats Filippo Morlacchini et Stefano Laporta qui annoncé cette décision à l’ANSA, exprimant par cette occasion leur « vive satisfaction pour une issue largement libératoire ». Le juge a en effet accepté la requête du procureur, qui n’avait pas relevé suffisamment de preuves pour poursuivre l’affaire.

Il y a plus d’un an, la plaignante accusait le joueur né à Melun et deux de ses amis de l’avoir forcée à passer la nuit en sa compagnie. En février dernier, le parquet d’Udine avait déjà constaté que « les éléments recueillis n’étaient pas suffisants pour soutenir un renvoi en jugement pour l’hypothèse d’agression sexuelle contestée ». Le juge des investigations préliminaires du tribunal d’Udine a cette fois accepté la demande formulée par le ministère public, ordonnant le « classement de la procédure pénale à l’encontre d’Oumar Solet ».

Un nouveau cas de racisme en Italie ?