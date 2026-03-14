Service minimum pour la Juve à Udine

Udinese 0-1 Juventus

But : Boga (38e)

C’est la journée des Niçois. Mise sur orbite par un but de Jérémie Boga, la Juventus est allée l’emporter sur la pelouse de l’Udinese (0-1). L’ancien aiglon, qui a quitté la côte d’azur après les tristes événements de l’automne dernier, est même le premier à se montrer dangereux mais bute sur Maduka Okoye. La délivrance ne se fait toutefois pas trop attendre : à l’issue d’une jolie chevauchée, Kenan Yıldız trouve son nouveau partenaire qui n’a plus qu’à faire trembler les filets à bout portant (0-1, 38e).

🇨🇮⭐️ | Jérémie Boga ouvre le score pour la Juventus, qui a enchaîné les grosses situations ! 💥 📲 Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆#UdineseJuventus pic.twitter.com/rVCUwiHhNz — DAZN France (@DAZN_FR) March 14, 2026

Dans l’obligation de l’emporter pour ne pas céder de terrain dans la course à une qualification en Ligue des champions, la Vieille Dame ne relâche pas l’étreinte après la pause. Mais quand Francisco Conceição pense breaker, il est finalement signalé hors-jeu. Qu’importe : avec ce court succès, les Turinois passent provisoirement devant la Roma et Côme, à une quatrième place qui suffirait à leur bonheur en fin de saison.

Une victoire à l’italienne.

Avec Spalletti toujours invaincu, la Juve qualifiée sans trembler