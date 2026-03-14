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  • Udinese-Juve (0-1)

Service minimum pour la Juve à Udine

TB
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Service minimum pour la Juve à Udine

Udinese 0-1 Juventus

But : Boga (38e)

C’est la journée des Niçois. Mise sur orbite par un but de Jérémie Boga, la Juventus est allée l’emporter sur la pelouse de l’Udinese (0-1). L’ancien aiglon, qui a quitté la côte d’azur après les tristes événements de l’automne dernier, est même le premier à se montrer dangereux mais bute sur Maduka Okoye. La délivrance ne se fait toutefois pas trop attendre : à l’issue d’une jolie chevauchée, Kenan Yıldız trouve son nouveau partenaire qui n’a plus qu’à faire trembler les filets à bout portant (0-1, 38e).

Dans l’obligation de l’emporter pour ne pas céder de terrain dans la course à une qualification en Ligue des champions, la Vieille Dame ne relâche pas l’étreinte après la pause. Mais quand Francisco Conceição pense breaker, il est finalement signalé hors-jeu. Qu’importe : avec ce court succès, les Turinois passent provisoirement devant la Roma et Côme, à une quatrième place qui suffirait à leur bonheur en fin de saison.

Une victoire à l’italienne.

Avec Spalletti toujours invaincu, la Juve qualifiée sans trembler

TB

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Adrien Rabiot of Juventus Fc celebrates after scoring his team's first goal with team mate Dusan Vlahovic of Juventus Fc during the Serie A match beetween Juventus Fc and As Roma at Allianz Stadium on December 30, 2023 in Turin, Italy . (Photo by sportinfoto/DeFodi Images) - Photo by Icon sport
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