Pronostic Juventus Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus fait le taf face à l’Udinese

La Juventus a certainement perdu gros lors des deux dernières journées dans la course au titre. En effet, la formation turinoise a tout d’abord été tenue en échec à domicile par une formation d’Empoli (1-1) mal classée, avant de s’incliner à San Siro dans le choc face à l’Inter (1-0). À la suite de cette défaite, la Vieille Dame se retrouve à 4 unités de la bande de Simone Inzaghi, qui dispose en plus d’un match de retard. Malgré cet écart, les hommes d’Allegri n’ont pas abdiqué et veulent repartir de l’avant lors de la réception de l’Udinese. Toujours invaincue dans son stade, la Juventus compte sur le retour de suspension du buteur polonais Milik, mais aussi sur celui de Danilo. De son côté, Vlahovic est incertain pour cette rencontre. Avec Rabiot, Kostic ou Chiesa, la Juve garde un effectif compétitif. De plus, les Bianconeri vont bientôt disputer les demi-finales de la Coppa Italia face à la Lazio.

En face, l’Udinese est concernée par une tout autre bataille, celle du maintien. Le club frioulan flirte dangereusement avec la zone de relégation, puisqu’il pointe, avant cette journée, à la 16e place avec 1 seul point de plus que Cagliari. Avec un seul succès obtenu lors des 12 dernières journées, la bande de Thauvin ne peut pas espèrer mieux. Après avoir été battu successivement par l’Atalanta et le Milan, l’Udinese a accroché un nul contre Monza (0-0) le week-end dernier. Dans cette période difficile, l’Udinese ne peut toujours pas compter sur Delofeu, blessé de longue durée. À domicile, la Vieille Dame devrait s’imposer face à l’Udinese et se relancer en Serie A.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

