Nouveau challenge pour Marley Aké

Aké ce qui se passe ?

Pas vraiment parti pour s’imposer à la Juventus, le jeune attaquant français Marley Aké rejoint l’Udinese dans le cadre d’un prêt avec option d’achat (et option de rachat pour la Juve). Le jeune joueur de 22 ans, passé par Dijon en prêt lors de la deuxième partie de saison dernière (trois buts inscrits en Ligue 2), a été acheté par les Bianconeri en janvier 2021.

Il avait rejoint le club du Piémont après un an et demi à l’Olympique de Marseille. Le natif de Béziers va retrouver dans le Frioul un de ses anciens coéquipiers : un certain Florian Thauvin.

Enfin le décollage ?

