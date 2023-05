Sochaux capitule devant Dijon

Sochaux 0-2 Dijon

Buts : Aké (33e) et Ahlinvi (39e)

Expulsion : Meddah (13e) pour le FCSM

Sochaux n’y est plus du tout.

En chute libre depuis début avril, les Doubistes n’avaient d’autre choix que de se relancer contre Dijon, ce lundi soir, pour conserver un infime espoir de montée. Sauf miracle, les Lionceaux seront encore en Ligue 2 la saison prochaine, puisqu’ils se sont inclinés au terme d’une prestation indigente (0-2). Il faut dire que les partenaires d’Aldo Kalulu se sont très vite tiré une balle dans le pied. Titularisé pour la deuxième fois de la saison, le jeune défenseur Daylam Meddah a écopé d’un rouge direct après avoir essuyé ses crampons sur le haut de la cuisse gauche de Bryan Soumaré (13e). En supériorité numérique, les Bourguignons se sont enhardis, et Marley Aké a fini par trouver la clé. Entré quelques minutes plus tôt à la place de Valentin Jacob, blessé, le joueur prêté par la Juventus était au bon endroit, dans la surface sochalienne, pour reprendre un ballon qui traînait sur corner et l’expédier au fond des filets (0-1, 33e).

Déjà refroidis, les supporters francs-comtois ont pris un deuxième coup de massue dans la foulée. Maxence Prévot a dévié sur son poteau un coup franc de Loum Tchaouna. Sa défense n’a pas suivi, au contraire de Matteo Ahlinvi, qui n’a eu qu’à conclure de près (0-2, 39e). Désespérément atones en première période, les locaux ont été incapables de relever la tête après la pause. Ce sont d’ailleurs les Rouges qui se sont procuré les plus belles opportunités du second acte, sans toutefois parvenir à enfoncer le clou. À cinq journées du baisser de rideau, les Sochaliens comptent dix longueurs de retard sur Bordeaux (2e) et semblent se diriger vers une fin de saison terriblement décevante. Les Dijonnais, eux, grimpent au 17e rang, à trois points d’Annecy (16e). Cela tombe bien : ils iront affronter les Haut-Savoyards le week-end prochain.

Neuf ans après y avoir remporté une « finale » pour le maintien sur le banc d’Évian TG (0-3) et expédié Sochaux en Ligue 2, Pascal Dupraz s’est donc une nouvelle fois régalé à Bonal.

Sochaux (4-2-3-1) : Prévot – Faussurier (Kanouté, 46e), Meddah, Aaneba, Ndour – Alvero (Tebily, 62e puis Mayenda, 72e), Ndiaye – Dossou (Agouzoul, 19e), Weissbeck, Doumbia (Sissoko, 62e) – Kalulu. Entraîneur : Olivier Guégan.

Dijon (4-2-3-1) : Reynet – Fofana, Touré, Congré, Joly – Ahlinvi (Traoré, 88e), Thioune (Marié, 46e) – Tchaouna, Soumaré (Pi, 73e), Jacob (Aké, 29e) – Silva (Nassi, 88e). Entraîneur : Pascal Dupraz.

Pronostic Sochaux Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2