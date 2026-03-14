Nice redresse la tête à Angers grâce au retour d'Elye Wahi

Angers 0-2 Nice

Buts : Bard (65e) et Wahi (90e+6)

Grand ouf de soulagement sur la côte d’azur. Dans le (très) dur ces dernières semaines, Nice s’offre un joli bol d’air avec une courte mais précieuse victoire à Angers (0-1). Auxerre, barragiste, pointe désormais à huit points.

Avant cela, le premier acte aura longtemps été des plus ennuyeux entre deux équipes sans grande fantaisie. C’est tout juste si Hervé Koffi doit commencer à chauffer les gants, notamment sur une tentative lointaine d’Hicham Boudaoui. Mais le festival du dernier rempart angevin a lieu en début de seconde période, avec notamment une envolée sensationnelle sur un coup-franc de Jonathan Clauss, avant notamment une parade au pied en face à face avec Antoine Mendy.

A peine entré en jeu, Elye Wahi fait déjà la différence 🔥 L'@ogcnice peut respirer ⚫🔴#SCOOGCN pic.twitter.com/NvgAzUA62p — L1+ (@ligue1plus) March 14, 2026

Wahi, quel retour !

Privé de victoire depuis fin janvier et balayé la semaine passée par Rennes, Nice croit en ses chances et continue d’appuyer. Jusqu’à être récompensé sur une percée du revenant Elye Wahi, qui sert Melvin Bard sur un plateau au second poteau (0-1, 65e). Et qu’importe si un deuxième ballon avait fait son apparition sur la pelouse, M. Letexier estimant que cela n’avait pas gêné l’action. Angers, qui achève la partie sans avoir trouvé le cadre, s’offre tout de même un frisson tardif mais Amine Sbaï envoie sa frappe hors du cadre. Dans une fin de match tendue, Koffi mène une dernière charge… avant d’être surpris par un lob somptueux de Wahi, auteur d’un retour en grande pompe (0-2, 90e+6). Le maintien n’est plus très loin pour les Aiglons.

La parade et le but du mois dans le même match, c’est possible ça ?

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