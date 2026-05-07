En direct : Strasbourg - Rayo Vallecano (0-1)

Salut les amoureux et amoureuses de foot ! Ce jeudi soir, nous allons vivre la demi-finale retour entre le Racing Club de Strasbourg et le Rayo Vallecano. Logiquement défaits 1-0 à Madrid à l'aller, les Alsaciens vont-ils renverser la vapeur dans leur antre de la Meinau et se qualifier en finale de la Ligue Conférence ? Réponse aux alentours de 23 heures, voire plus si affinités !