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En direct : Strasbourg - Rayo Vallecano (0-1)
Oléééé la tentative d'El Mourabet s'envole dans les tribunes de la Meinau ! Au moins, Strasbourg frappe au but...
La frappe trop croisée de De Frutos fuit le cadre ! Ce frisson intervient après une perte de balle très risquée de Barco dans ses 30 mètres.
Strasbourg est toujours incapable de franchir le premier rideau défensif du Rayo...
Et le 6e arrêt de Penders, déjà ! Le Belge claque bien la frappe lourde de Palazón.
Strasbourg essaye de se faire justice ! Mais l'arbitre ne revient pas à la faute après avoir laissé l'avantage, et Godo n'en profite pas...
Et dans la foulée de ce changement, c'est reparti pour les 45 dernières minutes de cette demi-finale retour !
🔀 Changement hyper offensif pour Strasbourg au retour des vestiaires ! Sebastian Nanasi remplace Ben Chilwell.
Alors les amis, vous croyez à un réveil des poussins strasbourgeois en seconde période ?
Les statistiques à la pause :
Strasbourg n'a frappé qu'une seule fois contre 15 tentatives (6 cadrées) du Rayo.
Le Racing n'a que 40% de possession de balle et 159 passes réussies (contre 237 pour le Rayo). 35% de duels remportés seulement aussi pour les Alsaciens...
MI-TEMPS À LA MEINAU ! Une bronca accompagne les joueurs vers les vestiaires... Première période complètement ratée pour ne pas dire catastrophique de Strasbourg. Pour l'instant, le Racing est éliminé.
La voilà la première frappe de Strasbourg ! Guela Doué file en profondeur mais rate son face-à-face avec Batalla.
⚽ BUTTTT d'Alemão pour le Rayo Vallecano ! Ohhh la douche froide sur la Meinau... Lejeune reprend un centre au point de penalty et oblige Penders à une belle parade. Mais le portier belge repousse directement sur Alemão qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets... Ça pendait au nez du Racing.
Strasbourg va mieux ! Toujours pas d'offensive mais au moins les hommes de Gary O'Neil remettent le pied sur le ballon.
Nouvelle tentative ratée d'Alfonso Espino ! Déjà la 11e frappe des Espagnols en un peu plus d'une demi-heure ! Strasbourg n'a toujours pas tiré au but...
Les Alsaciens ont constamment un temps de retard dans le pressing... Compliqué d'espérer quoi que ce soit avec autant de désinvolture, va falloir se réveiller Messieurs.
Ils dictent le tempo et font leur loi, les joueurs du Rayo... Tous les ballons passent par les pieds du divin chauve Isi Palazón.
Pfiouuu que de chaleur et de frissons sur le but de Mike Penders !! Le portier belge a déjà réalisé 4 parades, gros temps fort du Rayo qui accule Strasbourg !
La tentative lointaine de Palazon qui ne passe pas très loin du cadre après une combinaison sur coup franc !
🟨 Carton jaune pour Ben Chilwell ! Le Racing a la tête sous l'eau...
"AUX ARRRRMESSSS" retentit dans les travées de la Meinau ! Eux, au moins, ils sont au rendez-vous de ce dernier carré. Peut-être que ça va inspirer les coéquipiers de Guéla Doué...
À ce rythme pas besoin de somnifère, on risque de pioncer avant le coup de sifflet final. Zzzzz
La stat terrible : Strasbourg est à 51% du temps dans ses propres 30 mètres... Nouvelle preuve des difficultés du Racing à s'extirper du pressing espagnol.
ENFIN une petite enflammade pour le Racing ! Grâce à sa vitesse et sa puissance, Moreira déborde côté droit et gratte un corner après un centre repoussé par la tête d'un défenseur espagnol.
Superbe tifo "Emmenez ce logo sur le toit de l'Europe" des supporters de Strasbourg. Faudrait maintenant que les joueurs sortent du vestiaire pour arracher la qualif' en finale. Ah, le match a commencé ?
Ça y est, le mur bleu strasbourgeois se réveille ! Les supporters du Racing commencent à chanter.
La frappe de De Frutos qui passe au-dessus des buts de Penders ! Les Alsaciens n'y sont pas pour l'instant, il faut se réveiller !
Les joueurs du Rayo font une meilleure entame pour l'instant.
QUEL ARRÊT DE PENDERS ! Sur une belle tête d'Alemão, le gardien belge doit s'employer et sort une parade de classe ! Ce sont les photographes qui vont être contents.
Pour l'instant les Espagnols tiennent le cuir. Le bloc strasbourgeois est relativement haut, il y a des espaces dans l'entrejeu !
À peine 2 minutes de jeu et Valentín Barco nous fait déjà apprécier sa qualité technique et sa vision de jeu sur une longue transversale. L'exploit passera par un grand Argentin !
Les supporters strasbourgeois mettent l'ambiance !
C'EST PARTI POUR CETTE DEMI-FINALE RETOUR !! Alors, qui ira à Leipzig ? Faites vos jeux !
À noter que le Marocain Akhomach s'est blessé à l'échauffement ! Il est remplacé par Alfonso "Pacha" Espino sur l'aile.
L'hymne de la Ligue Conférence retentit ! Sacrée ambiance à la Meinau, ils sont chauds pour pousser leurs petits protégés les Alsaciens !
Le XI de départ du Racing pour ce choc européen ! Titularisation surprise de Guela Doué, qui revient tout juste de blessure et qui n'avait plus joué depuis le 9 avril dernier. Avec sa nouvelle blessure aux ischios, Emmanuel Emegha est absent, au contraire du prodige argentin Valentín Barco qui est bel et bien là.
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Salut les amoureux et amoureuses de foot ! Ce jeudi soir, nous allons vivre la demi-finale retour entre le Racing Club de Strasbourg et le Rayo Vallecano. Logiquement défaits 1-0 à Madrid à l'aller, les Alsaciens vont-ils renverser la vapeur dans leur antre de la Meinau et se qualifier en finale de la Ligue Conférence ? Réponse aux alentours de 23 heures, voire plus si affinités !
🔀 Changement hyper offensif pour Strasbourg au retour des vestiaires ! Sebastian Nanasi remplace Ben Chilwell.
⚽ BUTTTT d'Alemão pour le Rayo Vallecano ! Ohhh la douche froide sur la Meinau... Lejeune reprend un centre au point de penalty et oblige Penders à une belle parade. Mais le portier belge repousse directement sur Alemão qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets... Ça pendait au nez du Racing.
🟨 Carton jaune pour Ben Chilwell ! Le Racing a la tête sous l'eau...
RC Strasbourg
Rayo Vallecano
Par Vincent Miffon