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Un nouveau cas de racisme en Italie ?

TM
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Un nouveau cas de racisme en Italie ?

Inqualifiable 2.0. Après la victoire d’Udinese sur la pelouse de Cagliari lors de la 36e journée de Serie A ce samedi (0-2), l’attaquant des Friulani Keinan Davis a accusé son adversaire Alberto Dossena de racisme. Les deux joueurs en sont venus aux mains avant d’être rejoints par des coéquipiers. Dans une story sur Instagram, le buteur anglais a déclaré : « Ce lâche raciste m’a traité de singe aujourd’hui pendant le match. J’espère que la Serie A fera quelque chose à ce sujet, mais nous verrons ».

De son côté, le défenseur italien a contredit cette version : « Être accusé de racisme m’attriste et me blesse, a soufflé Alberto Dossena. C’est une accusation très lourde, il ne me viendrait jamais à l’esprit de m’adresser à une autre personne, un collègue, avec une insulte de ce type. C’est la première fois qu’une telle situation m’arrive, où je dois me défendre contre une accusation infamante. Un tel comportement est ce qu’il y a de plus éloigné de ma culture et de mon éducation. »

Le rapport de l’arbitre pas dévoilé

Les Friulani ont rapidement réagi par le biais d’un communiqué : « Udinese exprime sa plus grande solidarité et son soutien total à Keinan Davis, qui a été victime d’insultes racistes honteuses de la part d’un joueur adverse au cours du match de cet après-midi. Le club réitère sa ferme condamnation de tels actes déplorables qui portent gravement atteinte à l’image et aux valeurs du sport que nous aimons. » Le rapport de l’arbitre et celui des officiels de la Serie A n’ont pas été divulgués et la Serie A ne s’est pas encore exprimée sur le sujet.

Et ça continue, encore et encore.

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TM

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