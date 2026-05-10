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Les joueurs du Mans accueillis en héros malgré l'incertitude de la montée

TM
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Les joueurs du Mans accueillis en héros malgré l'incertitude de la montée

Il en fallait plus pour gâcher la fête. Malgré l’incertitude sur l’officialisation de la montée, suite aux violents incidents qui ont éclaté en tribunes et à l’arrêt définitif de la rencontre face à Bastia dans le temps additionnel, des centaines de supporters se sont rassemblés au centre d’entraînement du Mans pour fêter leurs joueurs, arrivés à 4 h du matin.

Des joueurs ont terminé la soirée en boîte de nuit

Feux d’artifice, fumigènes et chants « On est en Ligue 1 ! », les célébrations se sont enchaînées et des joueurs sont même montés sur le capot des voitures. Certains d’entre eux ont même terminé la soirée en boîte de nuit selon RMC.

Le club sarthois et ses fidèles attendent désormais la décision de la commission de discipline de la LFP, qui devrait être rendue rapidement puisque les barrages d’accession débutent dès ce mardi 12 mai avec la rencontre entre le Red Star (4) et Rodez (5). Si la montée est actée, grâce à une victoire sur tapis vert, Le Mans retrouverait la Ligue 1 pour la première fois depuis 16 ans (2009-2010). 

Champagne.

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TM

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