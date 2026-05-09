Une dernière journée de Ligue 2 bouillante

Le dernier jour de la Ligue 2, je veux le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Ça y est, après 33 journées, la Ligue 2 livrera son verdict ce samedi soir. Le multiplex de neuf matchs est à suivre à partir de 20 h. Entre rêves de montée et peur de la relégation, les enjeux sont nombreux, et certains supporters devraient terminer leur soirée en larmes, pour le meilleur comme pour le pire.

Le Mans, Saint-Étienne et le Red Star pour une place en Ligue 1

Pour la montée en Ligue 1, Troyes, champion sans contestation, a déjà chopé son ticket. Reste désormais à délivrer le deuxième sésame convoité par Le Mans, 59 points, Saint-Étienne, 57 points, et le Red Star, 57 points. Les Audoniens partent avec un handicap au classement et devront en plus négocier un dernier rendez-vous périlleux face à Montpellier, pour l’ultime match de Téji Savanier sous les couleurs héraultaises.

À l’inverse, Saint-Étienne recevra Amiens, lanterne rouge déjà condamnée, dans un Geoffroy-Guichard incandescent qui célébrera également les 50 ans de l’épopée des Verts de 1976. Face à son histoire, Le Mans se déplacera de son côté à Bastia pour une place en Ligue 1, seize ans après. Quoi qu’il arrive sur les neuf pelouses ce samedi soir, ces trois prétendants sont déjà assurés de disputer les barrages d’accession. Derrière eux, une dernière place en play-off reste à attribuer entre Rodez, Reims et Annecy, trois villes à visiter une fois dans sa vie.

Bastia et Laval pour le barrage

Le Bastia – Le Mans sera LA rencontre à suivre. Un match couperet pour la Ligue 1, la Ligue 2 ou la Ligue 3. Dix-septièmes et au bord de la troisième division, les Corses de Réginald Ray ne comptent en effet qu’un point de retard sur Laval, barragiste avant cette dernière journée qui jouera face à Boulogne.

Ça risque d’être bouillant !

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