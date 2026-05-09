Le Celta s'impose contre l'Atlético et peut rêver de la Ligue des champions

Atlético 0-1 Celta

But : Iglesias (62e) pour les Celestes

Rêver plus grand. Éliminé de la Ligue des champions par Arsenal mardi, l’Atlético de Madrid devait se remettre en jambe face au Celta de Vigo pour ne pas risquer une mauvaise surprise alors qu’il reste encore trois journées de Liga à disputer. Mais le Celta continue de rêver de C1 après sa pige en Ligue Europa cette saison et s’est offert le droit d’espérer en s’imposant sur le plus petit des écarts au Metropolitano (0-1).

Si le classement des Celestes n’a pas bougé entre le coup d’envoi et la fin de la rencontre, les protégés de Claudio Giráldez ont réussi à combler un peu de leur retard sur le Real Betis, cinquième et pour le moment dernier détenteur d’une qualification directe en phase de ligue. Trois points séparent pour le moment les deux équipes, en attendant le résultat des Verdiblancos qui se déplacent sur la pelouse de la Real Sociedad. Un succès permis grâce à Borja Iglesias qui d’un lob chirurgical est venu tromper la vigilance de Jan Oblak (0-1, 62e).

Sans complexe.

Club Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak – Pubill, Gímenez (Le Normand, 20e), Hancko, Ruggeri – Llorente, Koke, Baena, Lookman (Molina, 60e) – Griezmann (Almada, 60e), Sørloth. Entraîneur : Diego Simeone.

RC Celta de Vigo (3-4-3) : Radu – Rodríguez, Lago, Alonso – Nuñez (Carreira, 68e), López, Moriba, Mingueza – Durán (Aspas, 68e), Iglesias (Jutglà, 68e), Swedberg (Alvarez, 77e). Entraîneur : Claudio Giráldez.

L’Atlético accroché à Vigo