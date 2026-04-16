Fribourg humilie encore le Celta Vigo et file en demi-finales

Celta 1-3 Fribourg

Buts : Swedberg (90ᵉ+1) pour le Celta // Matanovic (33ᵉ), Suzuki (39ᵉ) et Suzuki (50ᵉ) pour Fribourg

Chiño, la mouette n’aura pas suffi. Arrivé en Espagne avec un sacré matelas, Fribourg a infligé de nouveau un 3-0 au Celta Vigo ce jeudi soir pour valider son ticket pour les demi-finales de la Ligue Europa. Muets pendant les 30 premières minutes, les Allemands vont rapidement tuer tout suspense. Sur un long ballon, Jordy Makengo remet en retrait un ballon de la tête en direction d’Igor Matanovic. Le Croate ne se pose aucune question et claque une sublime reprise de volée en première intention. Ionut Radu ne peut strictement rien faire (0-1, 33ᵉ). Un sacré coup au moral, mais les coéquipiers de Iago Aspas ne sont pas au bout de leurs peines. Dans la foulée, Yuito Suzuki réalise un beau une-deux avec Jan-Niklas Beste avant de crucifier le portier adverse (0-2, 39ᵉ).

Dominateurs dans tous les secteurs du jeu, le FFC en remet une couche au retour des vestiaires, encore par l’intermédiaire de Suzuki. Trouvé dans la zone de vérité par Vincenzo Grifo, le meneur de jeu japonais double la mise (0-3, 50ᵉ). En toute fin de rencontre, l’entrant Williot Swedberg sauve l’honneur en réduisant l’écart pour les tombeurs de l’Olympique lyonnais (1-3, 90ᵉ+1). Pour la première fois de son histoire, Fribourg se qualifie pour des demi-finales de coupe d’Europe. Les Allemands joueront leur place en finale contre Braga ou le Betis.

Iago méritait mieux.

La nouvelle recrue du Celta de Vigo est une mouette