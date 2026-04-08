La nouvelle recrue du Celta de Vigo est une mouette

Un renfort de poids plume. Les supporters du Celta de Vigo espéraient une nouvelle recrue pour renforcer leur équipe en cette fin de saison torride. Et c’est chose faite : le nouvel élément se prénomme Chiño et c’est une mouette. Et celle-ci a plus de chance que celle d’Istanbul.

Unha rolda de prensa... un tanto estrana 😅 pic.twitter.com/w1p50Bui58 — Celta (@RCCelta) April 7, 2026

La mode des mascottes

Aux côtés de la présidente Marián Mouriño, la Mouette s’est présentée devant les journalistes en tant que nouvelle mascotte officielle du Celta, et attention : c’est bien une mouette, à ne surtout pas confondre avec un goéland. Encore en (ga)lice pour des places européennes en championnat, le Celta de Vigo va affronter Fribourg en quart de C3 ce jeudi. Cette recrue sera-t-elle bénéfique pour les hommes de Claudio Giráldez ? En tout cas, Borja Iglesias a un nouveau concurrent qui jouera sur tous les tableaux.

On fait mouette-mouette sur le temps de jeu.

La remontada du week-end nous vient d’Espagne