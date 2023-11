La Liga lance son premier championnat des mascottes à Leganés

Quelle est votre préférée ?

Amunt, la chauve-souris de Valence ? Plutôt le raton laveur Indi de l’Atlético de Madrid ? Un petit coup de cœur pour le diable Dimonió de Majorque ? Ou encore la mouche Sisa de Gérone ? Vous avez tout votre dimanche pour faire votre choix. Et pour vous aider à élire la meilleure mascotte du football espagnol, la Liga a réuni les seize meilleurs à Leganes ce dimanche 19 novembre. Au programme : cinq épreuves et un vote final sur les réseaux sociaux. Environ dix mille spectateurs ont fait le déplacement au Butarque pour cette première en Espagne.

Au total, elles sont seize mascottes à avoir répondu au rendez-vous. Les quatre citées plus haut ainsi que Super Pepino de Leganés, Txurdin de la Real Sociedad, Palmerín du Real Betis, Pío Pío de Las Palmas, Rojillo et Rojilla d’Osasuna, Groguet de Villarreal, Pepe Zorrillo de Valladolid, Cacho du Real Racing Club, Morciyeti de Burgos, Garra de la Real Oviedo, Dragonés de Huesca, et enfin Tamarro d’Andorre. Et voici les épreuves qui départageront les participants : une course d’obstacles de cent mètres au cours de laquelle les mascottes « devront franchir des objets », précise le communiqué. La deuxième épreuve consiste en un sprint de cent mètres. La troisième épreuve sera « un lancer de concombre ». Spécialité de Leganes. La quatrième est une séance de tirs au but. Enfin, la dernière épreuve sera une course de relais.

Ils sont fous ces Espagnols.