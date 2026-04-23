Yamal ne rejouera plus avec le Barça cette saison

Un succès au goût amer. Le FC Barcelone s’en est remis à Lamine Yamal pour battre le Celta de Vigo lors de la 33e journée de Liga, mercredi. Mais la pépite catalane, buteur sur penalty, a quitté ses partenaires après s’être blessé sur sa tentative victorieuse.

Une fin de saison en club, mais des espoirs pour le Mondial

Le Barça a officiellement annoncé le forfait de l’international espagnol de 18 ans pour le reste de la saison en club, sur ses réseaux sociaux, ce jeudi : « Les tests effectués ont confirmé que Lamine Yamal souffre d’une blessure biceps fémoral de la jambe gauche. Il suivra un plan de traitement conservateur et manquera le reste de la saison. »

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle). The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

À deux mois de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), les Blaugrana ont rassuré les fans de l’équipe nationale de l’Espagne quant à la disponibilité de Lamine Yamal pour l’événement de l’année. « Il est prévu qu’il soit disponible pour la Coupe du monde », certifie le club.

Pour rappel, son idole barcelonaise, ailier droit et gaucher, est revenue d’une blessure à temps pour la Coupe du monde lorsqu’il avait… 18 ans.

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