Jules Koundé se rapproche un peu plus d'Éric Abidal

Un match et trois histoires. Le duel entre le FC Barcelone et le Celta de Vigo en Liga, mercredi, a été marquée par la blessure de Lamine Yamal, le record oranje de Phillip Cocu battu par Frenkie De Jong, et le 185e match de l’infatigable Jules Koundé sous le maillot bleu et grenat. L’international français égale le record d’apparition d’Ousmane Dembélé et devient le deuxième Tricolore le plus capé de l’histoire du Barça, quatre ans après son arrivée.

🇫🇷 Jules Kounde, 2e Français le plus capé de l'histoire du Barça Plus d'infos 👉 https://t.co/6TyY7W5sEM pic.twitter.com/3VUuSK2c0o — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 23, 2026

À huit matchs de battre Abidal

Le défenseur de 27 ans est en passe de battre le record détenu par Éric Abidal, auteur de 193 apparitions sous les couleurs du FC Barcelone. Jules Koundé, sous contrat jusqu’en 2030, avait déjà exprimé son envie de faire mieux que l’ancien latéral gauche des Bleus : « Ce serait une grande fierté de dépasser Abidal. Je ne vais pas vous mentir : c’est un objectif. C’est un plaisir de pouvoir jouer un rôle important dans ce club. Je suis très reconnaissant d’avoir l’opportunité d’atteindre ce chiffre (de 193 matchs). »

Et oui, Dugarry dans le rétro depuis un moment.

Yamal ne rejouera plus avec le Barça cette saison