La série stratosphérique de 104 matchs consécutifs de Jules Koundé a pris fin

Évènement mardi soir à Montjuïc : Jules Koundé n’a pas joué.

Une phrase qu’on n’avait plus écrite depuis le 25 novembre 2023, et la réception du Rayo Vallecano (1-1). Face à Majorque (1-0), Hansi Flick a décidé de laisser son marathonien au repos. Cette pause sonne la fin d’une série incroyable de 104 matchs consécutifs en club et en sélection. Autant dire que le banc du Barça ne s’attendait plus à voir le numéro 23 s’y asseoir.

Jules Koundé n'avait plus manqué une rencontre de son club en compétition officielle (Barcelone) ou sa sélection (France) depuis le 25 novembre 2023 contre le Rayo Vallecano mettant fin à une série de 104 rencontres consécutives disputées par le joueur français avec le club… — Stats Foot (@Statsdufoot) April 22, 2025

C’est Eric Garcia qui a hérité du couloir laissé vacant, pendant que Koundé soufflait. Une petite respiration pour le latéral de 26 ans, devenu malgré lui le symbole d’un football qui ne s’arrête jamais. L’ancien Bordelais, qui appelait récemment à une grève des joueurs face au rythme infernal des compétitions, vient d’expérimenter ce que c’est que de lever le pied.

Un choix dicté par la Coupe d’Europe ?

En 2024, le défenseur français n’a pas chômé : 70 matchs, 6 000 minutes, et un statut honorifique de joueur le plus utilisé au monde à la clé. Visiblement hermétique aux blessures, il sera désormais frais comme un gardon pour disputer la finale de Coupe d’Espagne ce week-end contre le Real Madrid puis une demi-finale de Ligue des champions la semaine prochaine contre l’Inter.

Il ne faudra pas oublier de faire le contrôle technique, à l’occase.

