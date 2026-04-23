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Aleksander Čeferin avoue ne rien comprendre à l’arbitrage

EL
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Aleksander Čeferin avoue ne rien comprendre à l’arbitrage

L’aveu de faiblesse. Vous pensez mieux connaître le foot que le président de l’UEFA ? Eh bien, vous êtes sans doute très prétentieux, mais n’êtes pas loin de la vérité. Ce jeudi, lors d’une conférence organisée par le nouvel actionnaire majoritaire de l’Atlético de Madrid, Aleksander Čeferin a avoué que le manque de cohérence entre certaines décisions arbitrales est problématique depuis l’instauration de l’aide vidéo à l’arbitrage. « Moi non plus, je n’y comprends plus rien », a-t-il lancé.

Il demande aux clubs d’arrêter de se plaindre

« Parfois, les supporters ne peuvent pas comprendre les interprétations différentes des règles d’un match à l’autre, et je les comprends, a déclaré le boss de l’instance européenne. Pour les mains par exemple, personne n’y comprend rien. Si c’est penalty ou pas, si c’est intentionnel ou pas… Comment le savoir, tu n’es pas un psychiatre ? » 

Čeferin a également profité de la tribune pour demander aux clubs d’arrêter de l’appeler uniquement pour « se plaindre », indiquant qu’il ne recevait « jamais » de coup de fil pour féliciter les hommes en noir.

Message subliminal envoyé à Olivier Létang.

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EL

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