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Un joueur prêté par Anderlecht provoque la colère du club belge

EA
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Un joueur prêté par Anderlecht provoque la colère du club belge

Pas cool de cracher sur son ex. À la suite de la victoire de Saint-Trond face à Anderlecht (2-0) pour la 4e journée des play-off, l’attaquant des Canaris, le Japonais Keisuke Goto, s’est montré plutôt enthousiaste, célébrant sans scrupule devant ses supporters.

Une attitude qui n’a pas plu aux Anderlechtois Ludwig Augustinsson et Colin Coosemans, qui ont vite déboulé afin de rappeler à l’ordre le Japonais. La raison ? Goto est prêté à Saint-Trond par… Anderlecht.

Le STVV est mauve

« Moi ? Je n’aurais pas célébré, non… Puis bon, quand tu sais très bien que tu es prêté sans option d’achat, c’est peut-être maladroit », regrettait le Mauve Killian Sardella à la suite de l’incident. Le retour au club sera spécial pour Goto ? Enfin, s’il y retourne…

Auteur de 13 buts cette saison, Goto ne devrait pas porter les couleurs d’Anderlecht la saison prochaine. En interview, quand on lui demande s’il compte rejouer pour le club de la capitale, il ironise : « Cut, cut », lâche-t-il en direction de la caméra.

Dans l’histoire, ce sont bien les Bruxellois qui s’en mettront plein les poches.

Les célébrations de Malines passent mal à Anderlecht

EA

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