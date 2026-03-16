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Les célébrations de Malines passent mal à Anderlecht

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Les célébrations de Malines passent mal à Anderlecht

Le lundi matin a dû être dur. Ce dimanche, le KV Malines s’est imposé face au RSC Anderlecht 1-0, une victoire qui permet au KaVé de se qualifier pour les Play-off 1 : une première dans son histoire. Une fois les trois ultimes coups de sifflet passés, les Sang et Or ont jubilé comme s’ils venaient de remporter la Ligue des champions. « J’ai vu des gens pleurer de joie. Ça fait quelque chose », raconte le buteur du jour, Myron Van Brederode, avant d’ajouter : « Le plus beau moment de ma carrière ? Je pense bien. »

Après la rencontre, Benito Raman a, quant à lui, célébré la victoire face à son ancienne équipe avec une bière. Affront !

Un goût amer ?

À Anderlecht, la défaite ne passe pas, et les célébrations encore moins. « Avec tout le respect que j’ai pour Malines, je ne vais pas dire que je ne connaissais pas ce club. Ce n’est pas eux que je regarde. On dirait qu’ils sont champions… mais je m’occupe d’Anderlecht » boude le Français Moussa Diarra, arrivé dans la capitale belge en janvier.

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