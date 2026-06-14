Et si un ancien du Barça filait au Real ?

Mourinho renforce sa défense. Produit de la Masia et enfant de la Catalogne, Marc Cucurella pourrait bien aller renifler l’air madrilène d’ici cet été. C’est en tout cas ce qu’annonce The Athletic, qui avance un accord entre le Real et Chelsea autour d’un transfert à hauteur de 60 millions d’euros pour l’Espagnol, bonus inclus.

Le Real recrute à tout-va

Ce serait un sacré pied de nez à la formation barcelonaise, alors que le FCB et l’Atlético se seraient aussi renseignés sur le dossier, qu’un tel joueur formé au club file un jour au Real. Auteur d’une saison pleine avec la réserve du Barça en 2017-2018 (37 matchs), il avait ensuite filé à Eibar, puis à Getafe, avant de prendre la direction de l’Angleterre en 2022, à Brighton et enfin Chelsea.

À 27 ans, celui qui compte 24 sélections avec la Roja pourrait parfaitement convenir au style accrocheur des équipes de José Mourinho, qui a déjà vu son équipe signer Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries et se mettre en bonne position pour accueillir Bernardo Silva. On dirait bien que le Mou a mis des conditions à son arrivée.

Mendy, Carreras, Cucurella, il n’en restera pas trois !

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