Quand des supporters belges suivent la victoire de Wout Van Aert sur Paris-Roubaix au stade

Une vraie victoire nationale.

Si Malines s’est incliné à domicile ce dimanche après-midi face à Bruges, il en fallait un peu plus pour décevoir les supporters locaux, qui ont pu vite se consoler avec le réel exploit de la journée : la victoire de Wout Van Aert lors de Paris-Roubaix, devant Tadej Pogačar. Alors qu’il restait quelques centaines de fans dans les tribunes, le club de Malines a eu la maline idée de diffuser en direct la fin de la course cycliste, et notamment l’entrée des deux coureurs dans le Vélodrome de Roubaix. Un beau moment, conclu donc, par une explosion de joie dans les tribunes, lorsque les supporters ont vu Van Aert devancer le prodige slovène au sprint, pour s’offrir son premier Monument depuis 2020.

🥇 | De KV Mechelen-fans vieren de overwinning van Wout van Aert in het stadion! 🇧🇪🏟️ pic.twitter.com/2WG7xubvBc — DAZN België (@DAZN_BENL) April 12, 2026

On veut vivre ça avec Paul Seixas l’année prochaine, nous aussi.

Les célébrations de Malines passent mal à Anderlecht