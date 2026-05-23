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Bruno Fernandes offre un trophée à Manchester United

JD
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Bruno Fernandes offre un trophée à Manchester United

Brunomero uno! Coup double pour Bruno Fernandes: après avoir été élu joueur de l’année par la Football Writers Association en début de semaine, le Portugais de Manchester United a été récompensé par ses pairs en décrochant le trophée de joueur de la saison de Premier League ce samedi.

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A 31 ans, Bruno Fernandes, qui représentera le Portugal à la Coupe du monde, fait partie des artisans de la saison plus que réussie de son club, qui termine l’exercice 2025-2026 sur la troisième marche du podium.

Auteur de 8 buts et, surtout de 20 passes décisives, l’altruiste milieu offensif égalise le record en la matière de Thierry Henry (2002-2003) et Kevin De Bruyne (2019-2020) et aura même la possibilité de le dépasser ce dimanche à l’occasion du déplacement des Red Devils sur la pelouse de Brighton pour la dernière journée de Premier League.

Quand on vous dit que ses meilleures années sont encore devant lui.

Manchester United fixé sur son avenir

JD

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