Ada Hegerberg ravie de jouer une finale à domicile

Comme à la maison. Déjà sacrée à six reprises sous les couleurs rhodaniennes, Ada Hegerberg s’apprête à disputer une nouvelle finale de Ligue des champions, ce samedi face au Barça. Malgré la force de l’habitude, cette dernière aura toutefois une saveur particulière puisqu’elle se jouera à Oslo, dans son pays. C’est une grande joie d’être ici, s’est-elle enthousiasmée en conférence de presse à la veille du grand rendez-vous. J’espère qu’on pourra offrir un super spectacle aux gens qui regarderont. Nous sommes très humbles dans notre approche, mais aussi confiantes dans nos forces. On va absolument tout donner. »

Lyon pour terroriser à nouveau l’Europe ?

Absentes de la finale depuis 2022, presque une anomalie, les Lyonnaises espèrent remettre la main sur un trophée qu’elles ont remporté à huit reprises, un record. Cela pourra être le neuvième trophée pour le club et pour Wendie, qui est incroyable, a poursuivi l’attaquante norvégienne, aux côtés de sa capitaine tricolore. On a partagé douze ans au club, le fait d’être là dans mon pays en Norvège avec Wendie, de montrer mon beau club en Norvège, c’est quelque chose d’extra. Vous nous connaissez, Wendie et moi quand il y a du boulot à faire, on va être très sérieuses. »

Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire le déplacement pour le Barça ?