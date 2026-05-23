Un ancien joueur lensois craque au moment de fêter la première Coupe de France

Pouilly fumé. Parmi les têtes connues aperçues lors des célébrations du RC Lens pour fêter la première Coupe de France de l’histoire du club artésien, remportée ce samedi soir face à l’OGC Nice, quelques anciens de la maison sang et or, dont un certain Tom Pouilly.

Né à Denain en 2003, le Nordiste formé à Lens a connu quelques bouts de matchs avec l’équipe-première la saison dernière, avant de quitter ses racines et s’envoler pour Pau, en Ligue 2, pour « s’émanciper » et gagner en temps de jeu, surtout avec la concurrence de Ruben Aguilar et Saud Abdulhamid.

Retour en flamme

Pari gagnant : sa première saison avec le Pau FC s’est terminée à une honorable 13e place avec 42 points inscrits. Pas concerné par un quelconque barrage, Pouillly pouvait donc retrouver son Nord natal et célébrer le triomphe de son club de cœur comme il se doit. C’est-à-dire en craquant des fumigènes, porté en triomphe par la foule qui ne l’a visiblement pas oublié.

Et parce qu’il n’est pas du genre à avoir le boulard, ce n’est pas avec son propre maillot mais celui de ancien coéquipier Anthony Bermont qu’il a commémoré l’événement. On peut quand même y voir un mini appel du pied envers la direction lensoise, non ?

Un accueil triomphal en pleine nuit pour les joueurs du RC Lens