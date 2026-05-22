- Coupe de France
- Finale
- Lens-Nice (3-1)
Les notes de Lens-Nice
Au terme d’une magnifique finale, Lens s’est offert la première Coupe de France de son histoire face à des Niçois qui n’auront jamais rendu les armes. Le peuple sang et or peut tirer son chapeau à Florian Thauvin, Odsonne Edouard, Ismaëlo Ganiou et tous les autres.
Ils ramènent la coupe à la maison
Florian Thauvin
Toujours plus fort dès qu’il fait plus de 25°C. On dirait le Sud. Remplacé par Florian Sotoca (78e), parfaitement acclimaté.
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Robin Risser
On a retrouvé le cantinier du collège du coin. « Risser-toi » : cet été, il reste du dessert !
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Odsonne Édouard
Plus à l’aise pour marquer que pour tenir les comptes à jour. Remplacé par Abdallah Sima (65e), venu éviter une séance de tirs au buts fatidique. Ou pas.
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Matthieu Udol
Centre de Matthieu Udol, frappe croisée de Florian Thauvin !
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Ismaëlo Ganiou
On n’a pas le droit d’élargir la liste à 27 ?
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Saud Abdul Hamid
Présenté comme « le plus connu des joueurs saoudiens » à Emmanuel Macron en avant-match. Roi du pétrole.
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Adrien Thomasson
Le plus grand gagnant de la soirée se nomme donc le Stade rennais.
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Ils n'ont plus qu'à sécher leurs larmes
Djibril Coulibaly
Reste à savoir si ce but lui promet une trajectoire à la Edinson Cavani ou à la Kylian Mbappé. Remplacé par Morgan Sanson (67e), au minimum vétéran.
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Maxime Dupé
Michel Polnareff avait raison : c’est une Dupé, qui dit non, non, non non non. Il aurait toutefois préféré rester sur le banc.
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Kojo Peprah Oppong
Balloté par Édouard, slicé par Saint Maximin et lifté par Thauvin. Opping-Oppong.
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Elye Wahi
Rumeur mercato « Lens intéressé par Elye Wahi » dans 3, 2, 1…
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Melvin Bard
Tout donner pour ne pas être présent sur le service public. Le rapport Alloncle n’aura servi qu’à lui. Remplacé par Kevin Carlos (79e), venu parachever son zéro pointé d’un poteau.
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Dante
Vous l’attendiez, on l’a gardée au chaud pendant dix ans à chaque match des Niçois : l’Eden de Dante peut commencer. Remplacé par Tom Louchet (79e), histoire de goûter lui aussi à l’enfer.
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Par Tom Binet, avec Ulysse Llamas, au Stade de France