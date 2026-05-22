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Les notes de Lens-Nice

Par Tom Binet, avec Ulysse Llamas, au Stade de France
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Les notes de Lens-Nice

Au terme d’une magnifique finale, Lens s’est offert la première Coupe de France de son histoire face à des Niçois qui n’auront jamais rendu les armes. Le peuple sang et or peut tirer son chapeau à Florian Thauvin, Odsonne Edouard, Ismaëlo Ganiou et tous les autres.

Ils ramènent la coupe à la maison

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Florian Thauvin

Toujours plus fort dès qu’il fait plus de 25°C. On dirait le Sud. Remplacé par Florian Sotoca (78e), parfaitement acclimaté.

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Robin Risser

On a retrouvé le cantinier du collège du coin. « Risser-toi » : cet été, il reste du dessert !

Note de la rédaction 7/10
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Odsonne Édouard

Plus à l’aise pour marquer que pour tenir les comptes à jour. Remplacé par Abdallah Sima (65e), venu éviter une séance de tirs au buts fatidique. Ou pas.

Note de la rédaction 7/10
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Matthieu Udol

Centre de Matthieu Udol, frappe croisée de Florian Thauvin !

Note de la rédaction 6/10
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Ismaëlo Ganiou

On n’a pas le droit d’élargir la liste à 27 ?

Note de la rédaction 8/10
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Saud Abdul Hamid

Présenté comme « le plus connu des joueurs saoudiens » à Emmanuel Macron en avant-match. Roi du pétrole.

Note de la rédaction 5/10
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Ils n'ont plus qu'à sécher leurs larmes

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Djibril Coulibaly

Reste à savoir si ce but lui promet une trajectoire à la Edinson Cavani ou à la Kylian Mbappé. Remplacé par Morgan Sanson (67e), au minimum vétéran.

Note de la rédaction 6/10
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Maxime Dupé

Michel Polnareff avait raison : c’est une Dupé, qui dit non, non, non non non. Il aurait toutefois préféré rester sur le banc.

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Kojo Peprah Oppong

Balloté par Édouard, slicé par Saint Maximin et lifté par Thauvin. Opping-Oppong.

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Elye Wahi

Rumeur mercato « Lens intéressé par Elye Wahi » dans 3, 2, 1…

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Melvin Bard

Tout donner pour ne pas être présent sur le service public. Le rapport Alloncle n’aura servi qu’à lui. Remplacé par Kevin Carlos (79e), venu parachever son zéro pointé d’un poteau.

Note de la rédaction 3/10
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dante

Dante

Vous l’attendiez, on l’a gardée au chaud pendant dix ans à chaque match des Niçois : l’Eden de Dante peut commencer. Remplacé par Tom Louchet (79e), histoire de goûter lui aussi à l’enfer.

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Par Tom Binet, avec Ulysse Llamas, au Stade de France

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