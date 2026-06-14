Revivez le premier but de Curaçao en Coupe du monde !

Un but pour la légende ! Il y a des réalisations qui marquent plus que d’autres, celle de Livano Comenencia en fait clairement partie ! Alors qu’ils étaient menés, les Curaciens sont revenus au score grâce à leur milieu de terrain qui évolue au FC Zurich, d’une frappe déviée, envoyée sans réfléchir.

Comenencia égalise pour Curaçao ⚽️ Curaçao revient à 1-1. Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur M6 et M6+https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #ALLCUR pic.twitter.com/SnOsdgC9wa — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 14, 2026

Si à la pause, cette réalisation ne suffit pas pour coller au score, il suffit de voir la joie communicative de tout le groupe, des titus aux remplaçants, en passant par le staff, pour comprendre ce qu’elle représente.

Allez, encore 45 minutes pour vibrer un max contre les quadruples champions du monde.

L'Allemagne montre les muscles contre Curaçao