L'Union saint-gilloise remporte le derby de Bruxelles

Anderlecht 1-3 Union SG

Buts : Zorgane (17e et 25e) et Guilherme (44e) pour les Apaches // Cvetković (32e) pour les Mauves

Carton rouge : Sardella (44e) pour Anderlecht

Bruxelles est jaune et bleu. Ce dimanche, l’Union Saint-Gilloise s’est imposé à Anderlecht dans le cadre de la cinquième journée des Champions Playoffs (1-3). Alors qu’il reste encore cinq matchs à disputer, les hommes de David Hubert conservent la tête des playoffs (46 pts), eux qui livrent un nouveau duel à distance avec le Club Bruges (44 pts), vainqueur de la Bataille des Flandres face à La Gantoise (0-2) plus tôt dans la journée.

Treize victoires en dix-huit derbys

L’Algérien Adem Zorgane a été le héros du jour : le milieu de terrain a rapidement mis les Apaches sur le rail d’un joli coup de casque (0-1, 17e), avant de doubler le score d’une frappe à distance (0-2, 25e). Si Mihajlo Cvetković a égalisé de la tête peu après (1-2, 32e), Killian Sardella a compliqué la tâche des Mauves en écopant d’un carton rouge évitable après avoir pété une durite contre Guilherme Smith (44e). Le Brésilien se chargera d’ailleurs de tuer le match en seconde période d’une frappe enroulée (1-3, 65e).

Depuis le retour des Unionistes en Pro League lors de la saison 2021-2022, après près de 40 ans passés dans les divisions inférieures, le bilan des derbys bruxellois est sans équivoque : treize victoires pour l’Union, trois matchs nuls et… seulement deux victoires pour Anderlecht.