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Ahmed Yahya voit le positif de son forfait pour le Mondial

LB
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Ahmed Yahya voit le positif de son forfait pour le Mondial

Faut voir la vie du bon côté. Blessé face à l’Espagne en match de préparation, Ahmed Yahya a du renoncer à la Coupe du monde. Une situation qu’il a parfaitement relativisé lors d’une interview avec le média The New Region.

En plaisantant, le latéral gauche ainsi indiqué qu’il avait été « sauvé de la France ». Alors que les Lions de la Mésopotamie se trouvent dans le même groupe que la France et la Norvège, Yahya aurait dû affronter Erling Haaland lors du premier match, puis Kylian Mbappé lors du deuxième.

Appelé à sa place, Ahmed Hasan Maknazi aura la lourde tâche de tenter de contenir les deux attaquants.

LB

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La France peut-elle se faire sortir dès les poules ?

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