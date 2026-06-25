Pronostic Sénégal Irak : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Pronostic Sénégal – Irak : analyse complète et notre pari Sénégal vainqueur. Découvrez nos cotes et conseils pour ce match décisif de la Coupe du Monde.

Informations clés Sénégal reste sur deux défaites en groupes, 8 buts marqués, 10 encaissés sur 5 matchs.

Irak en difficulté : trois défaites consécutives, 10 buts encaissés, un seul but marqué en phase de groupes.

Aucune confrontation récente entre Sénégal et Irak n’a eu lieu.

Les deux équipes ont encaissé lors de 4/5 matchs du Sénégal, 2/5 pour l’Irak.

Victoire impérative pour espérer se classer parmi les meilleurs troisièmes.

Infos du match Stade Toronto Stadium (Toronto, ON, Canada) — capacité 43 036 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Sénégal Pape Thiaw Entraîneur Irak Graham Arnold

Deux équipes sous pression s’affrontent à Toronto dans un contexte de dernière chance. Sénégal – Irak est un match décisif pour l’avenir des Lions de la Teranga, battus lors de leurs deux premiers matchs de la phase de groupe (1-3 contre la France, 2-3 face à la Norvège), qui doivent impérativement s’imposer pour espérer rester en vie dans la Coupe du monde. Les Lions de la Teranga affichent pourtant des chiffres contrastés : 8 buts marqués mais 10 encaissés sur leurs cinq dernières sorties, seulement un clean sheet et quatre matchs sur cinq à plus de 2,5 buts. L’Irak arrive avec une dynamique encore plus fragile, après trois revers consécutifs et une défense souvent dépassée (10 buts encaissés en cinq rencontres). La rencontre Sénégal – Irak s’annonce donc déterminée par l’efficacité offensive et la capacité de chaque bloc à limiter les erreurs, dans un match où l’enjeu de qualification impose des choix offensifs.

Le contexte du match

Pour mieux cerner les dynamiques du groupe dans cette Coupe du monde, il est intéressant de noter que certaines grandes nations, comme le Brésil, affichent une régularité impressionnante lors des phases de poules. À ce titre, un article revient sur le fait que le Brésil a toujours terminé en tête de son groupe depuis 1982, soulignant la difficulté pour les outsiders de faire leur trou.

Sénégal sous pression, Irak en souffrance défensive : la data pointe vers une victoire sénégalaise

Forme récente du Sénégal

Date Domicile Score Extérieur Résultat 23/06/2026 Norvège 3-2 Sénégal L 16/06/2026 France 3-1 Sénégal L 09/06/2026 Arabie saoudite 0-0 Sénégal D 31/05/2026 États-Unis 3-2 Sénégal L 31/03/2026 Sénégal 3-1 Gambia W

Malgré une attaque performante (8 buts en 5 matchs), le Sénégal traverse une période difficile avec deux défaites consécutives en phase de groupe et une seule victoire sur ses cinq dernières rencontres. Le secteur défensif reste vulnérable : 10 buts encaissés, un seul clean sheet, et une régularité inquiétante dans la capacité à concéder. Les hommes de Pape Thiaw ont cependant montré qu’ils parviennent à se créer des occasions, avec au moins deux buts inscrits lors de trois de leurs cinq dernières sorties, notamment grâce à la percussion de Sarr et Mané. À domicile, la statistique est plus favorable (1 victoire, 3 buts marqués face à la Gambie), mais la compétition se joue à Toronto, terrain neutre.

Forme récente de l’Irak

Date Domicile Score Extérieur Résultat 22/06/2026 France 3-0 Irak L 16/06/2026 Irak 1-4 Norvège L 10/06/2026 Irak 0-2 Venezuela L 04/06/2026 Espagne 1-1 Irak D 29/05/2026 Andorra 0-1 Irak W

Irak, dirigé par Graham Arnold, n’a pris qu’un point lors de ses cinq derniers matchs, avec trois défaites consécutives en phase de groupe (10 buts encaissés pour seulement 2 marqués). Si la victoire contre Andorre il y a un mois montrait une certaine solidité, la suite a été plus difficile, notamment à domicile où l’équipe n’a pas su s’imposer contre le Venezuela et la Norvège. L’attaque reste timide (3 buts en 5 matchs), et la défense n’a réussi qu’un clean sheet. Le nul encourageant décroché en Espagne (1-1) reste une exception dans une série où l’Irak n’a pas résisté aux équipes du haut niveau.

Historique des confrontations Sénégal – Irak

Sénégal et Irak ne se sont jamais affrontés récemment, ce qui ajoute une part d’inconnu à ce pronostic Sénégal – Irak.

Pour ceux qui s’intéressent à d’autres affiches du groupe, découvrez notre pronostic Tunisie Pays-Bas pour la Coupe du monde, une rencontre également décisive dans la course à la qualification.

Notre pronostic pour Sénégal – Irak

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Cette cote, traduisant une probabilité de succès d’environ 82 %, se justifie par la dynamique récente : une attaque sénégalaise capable de faire la différence, une défense irakienne qui a concédé au moins deux buts lors de ses trois derniers matchs, et un rapport de force offensif net en faveur des Lions de la Teranga. Les chiffres montrent aussi que le Sénégal a marqué au moins deux buts dans trois de ses cinq dernières sorties, alors que l’Irak reste sur trois revers avec 9 buts encaissés. Un bémol cependant : la défense sénégalaise n’a réalisé qu’un seul clean sheet sur la période, et l’Irak a su marquer dans deux de ses trois dernières rencontres malgré l’opposition.

Notre pari bonus pour Sénégal – Irak

Le pari « Les deux équipes marquent : Oui » est coté à 2.55. Cette sélection s’appuie sur la tendance du Sénégal à disputer des matchs ouverts (4/5 derniers avec les deux équipes au but) et sur la capacité récente de l’Irak à trouver la faille, même face à des adversaires supérieurs. La faiblesse défensive partagée des deux côtés offre une réelle possibilité à ce scénario, même si la solidité n’est jamais acquise dans ce contexte de dernier match de groupe.

En football, les écarts de niveau et la pression du contexte n’effacent pas l’incertitude du résultat. Un pari doit toujours être abordé avec prudence, le jeu responsable restant la priorité.

Il va faire très chaud dans le groupe de la France