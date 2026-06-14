Les jeunes du PSG font une razzia sur les titres nationaux

Ils ne vont rien laisser à personne ? Après la Ligue 1 et la Coupe Gambardella, le PSG s’est encore gavé dans l’Hexagone ce week-end.

Sans partage

Encore une fois, ce sont les équipes de jeunes du club qui ont fait briller la capitale, en s’adjugeant les titres U19 et U17. Ce sont d’abord les plus âgés qui l’ont emporté face à Clermont (2-1), le samedi, avant que les U17 ne s’imposent face à Angers (2-0) le dimanche.

Les héros buteurs du week-end se nomment Mathis Jangeal (doublé) pour les U19 et Lorenzo Kana-Biyik et Noha Tiehi pour les U17. C’est la troisième fois que les titis réalisent un tel doublé, après 2010-2011 et 2015-2016.

L’année prochaine, il s’agirait de partager quand même.

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