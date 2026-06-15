La délégation iranienne est bien arrivée à Los Angeles

Pas de mauvaise surprise. La sélection iranienne est bien arrivée à Los Angeles rapporte RMC Sport, mais sans onze membres du staff, restés au camp de base à Tijuana, car ils n’ont pas reçu leur visa pour se rendre aux États-Unis.

🇮🇷✅ La sélection iranienne est en territoire américain ! pic.twitter.com/n4n8aU1ruq — RMC Sport (@RMCsport) June 14, 2026

Deux heures de contrôles

Alors que l’Iran affrontera la Nouvelle-Zélande dans la nuit de lundi à mardi au SoFI Stadium, l’arrivée de la délégation iranienne n’a toutefois pas été sans encombre. La Team Melli a été retenue pendant deux heures pour des contrôles à LAX, l’aéroport de Los Angeles rapporte RMC Sport.

Un premier pas vers l’accord de paix entre les deux pays annoncé par le Pakistan ce dimanche soir ?