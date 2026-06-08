Un joueur du Maroc forfait pour la Coupe du monde ?

Ce n’est pas vraiment la nouvelle que les Marocains avaient envie d’entendre à moins d’une semaine d’affronter le Brésil. Noussair Mazraoui et Ez Abde sont incertains pour le choc face à la Seleção, après être sortis sur blessure lors du dernier match amical contre la Norvège dimanche (1-1).

Grosse inquiétude pour Ez Abde

Les deux joueurs se dirigent vers un forfait pour cette première rencontre. Noussair Mazraoui souffre d’une subluxation de l’épaule et devrait être absent au moins dix jours, selon Radio Mars.

La blessure d’Ez Abde semble encore plus préoccupante et pourrait lui faire rater le mondial. Selon Foot Mercato, l’ailier marocain souffre d’une entorse du ligament interne du genou et pourrait manquer trois à quatre semaines de compétition.

Des news pas vraiment idéal pour une sélection qui rêve de revivre le même parcours de 2022.

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