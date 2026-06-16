Le premier ministre norvégien s'essaye à une interview en plein footing

En mode Nicolas Sarkozy. Ce mardi, le premier ministre de la Norvège Jonas Gahr Stoere s’est essayé à un nouveau style d’interview : celle en plein footing. L’homme de 65 ans, maillot de la Norvège sur le dos, a parcouru quelques kilomètres en footing, accompagné de plusieurs journalistes norvégiens. Le représentant du parti travailliste norvégien sera présent dans les tribunes du Gillette Stadium puisqu’il a reçu une invitation de la FIFA pour assister à la rencontre des Norvégiens face à l’Irak, en compagnie de la présidente de la Fédération norvégienne de football, Lise Klaveness.

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Haaland et les autres

Visiblement dans une bonne condition physique, Gahr a répondu aux questions des journalistes, notamment sur le cyborg Erling Haaland. « C’est le meilleur attaquant du monde, on ne peut pas arriver à ce niveau par la ruse. C’est spectaculaire. Il est devenu une superstar, il joue dans la même cour que les meilleurs. » Dithyrambique donc, mais tout aussi habitué que les footballeurs au média training puisqu’il a également loué les prouesses des autres joueurs norvégiens : « Nous avons toujours eu de bons joueurs. Nous en avons encore aujourd’hui, de très bons joueurs. »

Attention, messieurs les journalistes : Macron est sur la ligne de départ.

Sur quelle chaîne regarder le match Irak - Norvège ?