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Jürgen Klopp dans la tourmente

ABS
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Jürgen Klopp dans la tourmente

La petite phrase de trop. Consultant pour la télé allemande à l’occasion du Mondial, l’ex-entraîneur de Liverpool ne s’est pas privé de critiquer la composition mise en place par Nagelsmann face à Curaçao avant de lâcher en direct un « heureusement, Julian Nagelsmann fait toujours l’équipe… pour le moment ». Un sous-entendu vicieux et une critique de son homologue que n’ont pas kiffé de nombreuses vieilles têtes de la Mannschaft, alors que Klopp est souvent cité pour reprendre les rênes de la sélection allemande.

Lothar Matthaus a jugé la déclaration de l’entraîneur comme « irréfléchie » tandis qu’Effenberg a surenchéri en lâchant que « vous pouvez faire ce genre de remarque autour d’une bière, au bar, mais certainement pas devant des millions de spectateurs ». Bref, on aimerait pas être à ta place Jurgen…

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Rétropédalage express

Après avoir compris qu’il avait franchement merdé, Klopp est directement revenu sur ses propos et exprimé ses plus profonds regrets en partageant même qu’il aurait été prêt à se « donner un coup de poing dans la figure ». On ne préfère pas voir ça. « J’ai réalisé une chose : j’aurai 59 ans après-demain et je suis toujours un idiot », a-t-il conclu.

On n’ira pas jusque là.

Une communion religieuse entre joueurs à la fin du match Allemagne-Curaçao

ABS

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