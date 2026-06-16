Pronostic Autriche Jordanie : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

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Informations clés Autriche revient en Coupe du Monde après 28 ans.

Jordanie participe à sa première Coupe du Monde.

Autriche a gagné contre Tunisie et Corée du Sud.

Jordanie a perdu 4-1 contre la Suisse récemment.

Aucune confrontation récente entre les deux équipes.

Infos du match Stade San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, CA, USA) — capacité 68 500 Compétition World Cup 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Autriche Ralf Rangnick Entraîneur Jordanie Jamal Sellami

L’Autriche fait son retour en Coupe du monde après une absence de près de trois décennies. Pour débuter leur campagne, les hommes de Ralf Rangnick affrontent la Jordanie, novice en la matière. Les Autrichiens, qui ont récemment battu la Tunisie et la Corée du Sud, visent à confirmer leur statut de favoris. De leur côté, les Jordaniens espèrent créer la surprise malgré leur forme chancelante.

Autriche largement favorite pour débuter en beauté

Forme Autriche

Date Domicile Score Extérieur Résultat 01/06/2026 Autriche 1-0 Tunisie W 01/06/2026 Roumanie 7-0 Autriche L 31/03/2026 Autriche 1-0 Corée du Sud W 27/03/2026 Autriche 5-1 Ghana W 18/11/2025 Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine D

L’Autriche arrive en forme avec trois victoires lors de ses cinq derniers matchs. Les succès contre le Ghana (5-1) et la Corée du Sud (1-0) montrent leur capacité à gérer des adversaires variés. La déroute face à la Roumanie (0-7) reste un accident isolé, rapidement oublié par les victoires suivantes.

Forme Jordanie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 07/06/2026 Jordanie 0-2 Colombie L 31/05/2026 Suisse 4-1 Jordanie L 31/03/2026 Jordanie 2-2 Nigeria D 27/03/2026 Jordanie 2-2 Costa Rica D 18/12/2025 Jordanie 2-3 Maroc L

La Jordanie n’a pas encore trouvé le succès récemment, avec trois défaites et deux nuls. Les lourdes défaites contre la Suisse (1-4) et la Colombie (0-2) révèlent leurs difficultés à se mesurer à des équipes de calibre supérieur. Leur défense fragile pourrait leur coûter cher face à l’Autriche.

Historique des confrontations

Autriche et Jordanie ne se sont jamais croisés récemment.

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En conclusion, un pari reste un pari. Rien n’est jamais acquis, et l’incertitude fait partie intégrante du jeu. Pour plus de détails sur les équipes participant à la Coupe du monde 2026, consultez ce reportage sur les supporters français à Times Square.

En direct : Autriche-Jordanie (0-0)