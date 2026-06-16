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Pronostic Autriche Jordanie : analyse, cotes et prono Coupe du Monde
Découvrez le pronostic du match Autriche – Jordanie en Coupe du Monde 2026. Pariez sur la victoire de l’Autriche avec nos analyses et conseils.
L’Autriche fait son retour en Coupe du monde après une absence de près de trois décennies. Pour débuter leur campagne, les hommes de Ralf Rangnick affrontent la Jordanie, novice en la matière. Les Autrichiens, qui ont récemment battu la Tunisie et la Corée du Sud, visent à confirmer leur statut de favoris. De leur côté, les Jordaniens espèrent créer la surprise malgré leur forme chancelante.
Autriche largement favorite pour débuter en beauté
Forme Autriche
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|Résultat
|01/06/2026
|Autriche
|1-0
|Tunisie
|W
|01/06/2026
|Roumanie
|7-0
|Autriche
|L
|31/03/2026
|Autriche
|1-0
|Corée du Sud
|W
|27/03/2026
|Autriche
|5-1
|Ghana
|W
|18/11/2025
|Autriche
|1-1
|Bosnie-Herzégovine
|D
L’Autriche arrive en forme avec trois victoires lors de ses cinq derniers matchs. Les succès contre le Ghana (5-1) et la Corée du Sud (1-0) montrent leur capacité à gérer des adversaires variés. La déroute face à la Roumanie (0-7) reste un accident isolé, rapidement oublié par les victoires suivantes.
Forme Jordanie
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|Résultat
|07/06/2026
|Jordanie
|0-2
|Colombie
|L
|31/05/2026
|Suisse
|4-1
|Jordanie
|L
|31/03/2026
|Jordanie
|2-2
|Nigeria
|D
|27/03/2026
|Jordanie
|2-2
|Costa Rica
|D
|18/12/2025
|Jordanie
|2-3
|Maroc
|L
La Jordanie n’a pas encore trouvé le succès récemment, avec trois défaites et deux nuls. Les lourdes défaites contre la Suisse (1-4) et la Colombie (0-2) révèlent leurs difficultés à se mesurer à des équipes de calibre supérieur. Leur défense fragile pourrait leur coûter cher face à l’Autriche.
Historique des confrontations
Autriche et Jordanie ne se sont jamais croisés récemment.
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En conclusion, un pari reste un pari. Rien n’est jamais acquis, et l’incertitude fait partie intégrante du jeu. Pour plus de détails sur les équipes participant à la Coupe du monde 2026, consultez ce reportage sur les supporters français à Times Square.En direct : Autriche-Jordanie (0-0)
RD/YF