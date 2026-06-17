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Dans la douleur, l’Autriche écarte la Jordanie

Par Julien Faure
3' 3 minutes
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Dans la douleur, l’Autriche écarte la Jordanie

Longtemps malmenée par une sélection jordanienne sans complexe, l’Autriche a fini par s’imposer pour son entrée dans la compétition (3-1). Si le résultat comptable est là, il faudra faire mieux contre l’Algérie et surtout l’Argentine.

Autriche 3-1 Jordanie

Buts : Schmid (21e), Al Arab (76e, CSC) et Arnautović (90e+12, SP) pour Das Team // Olwan (50e) pour Al-Nashama

Pour son premier Mondial depuis 1998, l’Autriche n’a pas manqué ses retrouvailles avec la compétition. Opposée à la Jordanie, qui disputait la première rencontre de Coupe du monde de son histoire, la formation de Ralf Rangnick a dû batailler pour obtenir un succès précieux, obtenu dans le dernier quart d’heure sur un but contre son camp et un péno (3-1).

Sans complexe mais sans maîtrise

Si les Autrichiens partent favoris, la première banderille est pour la Jordanie, grâce à son capitaine, Ehsan Haddad, qui trouve le petit filet extérieur en deux minutes. Sauf que petit à petit, les Autrichiens prennent la mesure de l’événement et réalisent bientôt le siège de la surface adverse, sans toutefois se montrer trop dangereux. Tout le contraire du Rennais Al -Tamari, au four et au moulin et à l’initiative de pas mal de contre-attaques. Sauf que la Jordanie est brouillonne et que l’Autriche s’en délecte.

Sur une transition rapide, personne n’attaque Romano Schmid, qui en profite pour enrouler à distance et ouvrir le score (1-0, 20e). C’est beau, mais ça endort les Européens, qui se font peur en voyant Ali Olwan toucher la barre sur corner. Les situations s’enchaînent des deux côtés malgré la domination globale autrichienne (Posch pour l’Autriche, Olwan, Al Tamari pour les Jordaniens) et à la pause, on se dit qu’il ne manque pas grand-chose à l’un des ovnis de la compète pour égaliser.

Fallait pas fâcher Marko

Après le repos, Rangnik décide de faire entrer un gars qui est forcément dans le top 10 des mecs que tu ne veux pas dans l’équipe adverse : Marko Arnautović. Sorti du banc, il regarde d’abord impuissant ses coéquipiers se liquéfier et observer leurs adversaires jouer. Résultat, Olwan cale une enroulée que Titi Henry ne renierait pas (1-1, 50e) et fait exulter tout un peuple.

La Jordanie joue sa carte à fond, mais le banc fait finalement la différence. Sur un corner, Arnautović pense marquer, mais son coéquipier a la main qui traîne pour lui remettre le ballon, but refusé. Ce n’est que partie remise. Il force d’abord le CSC de Yazan Al Arab sur corner (2-1, 76e), encore une fois, avant de conclure l’affaire sur péno dans le bout du bout (3-1, 90e+12). La fin de match est toute tranquille et il ne se passe plus rien, l’Autriche a eu chaud mais s’en sort. La suite s’annonce plus corsée.

Autriche (4-2-3-1) : A. Schlager – Posch, Lienhart, Alaba (Danso, 59e), Mwene (Wanner, 59e) – Seiwald, X. Schlager (Chukwuemeka, 59e) – Schmid (Wimmer, 83e), Sabitzer, Laimer – Kalajdzic (Arnautović, 46e). Entraîneur : Ralf Rangnick.

Jordanie (3-4-3) : Abulaila – Arab, Abualnadi (Obaid, 72e), Nasib (Al Rosan, 81e) – Haddad (Al Mardi, 81e), Rashdan, Rawabdeh, Taha – Tamari (Al Daoud, 88e), Olwan, Fakhoury (Azaizeh, 88e). Entraîneur : Jamal Sellami.

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Par Julien Faure

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