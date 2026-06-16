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L’AC Milan a trouvé le remplaçant de Massimiliano Allegri

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L’AC Milan a trouvé le remplaçant de Massimiliano Allegri

Le retour du vrai Amorim-ball ? Six mois après avoir été débarqué de Manchester United, Rúben Amorim a trouvé un nouveau point de chute. Après une expérience ratée, le Portugais rebondit en Serie A, à l’AC Milan. Il succède donc, comme prévu, à Massimiliano Allegri, parti à Naples. La durée du contrat n’a pas été communiquée par le club rossonero, qui compte bien retrouver les sommets du foot italien quatre ans après le sacre de 2022.

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« Il y a des ambitions qui vous accompagnent tout au long de votre carrière et, pour moi, entraîner le Milan a toujours été l’une d’entre elles. Je sais parfaitement ce que représente ce club : l’histoire, le prestige et un public extraordinaire dans le monde entier. C’est un défi que j’aborde avec fierté et enthousiasme, en ayant pleinement conscience de ce que signifient ces couleurs. J’ai hâte de commencer et de vivre chaque jour la passion qui anime le Milan », a réagi Amorim sur le site du club.

Un vent nouveau à Milan ?

Après Manchester United, Rúben Amorim va s’attaquer à un autre monument du foot européen

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